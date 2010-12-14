Прокуратура вимагає повернути активи харчосмаковій фабриці

Прокуратура Криму пред`явила позов до Господарського суду автономії про витребування і повернення державі активів Первомайської харчосмакової фабрики вартістю 2,8 млн. грн., повідомила прес-служба наглядового відомства.

Будівлі та обладнання, що служили для виробництва продуктів харчування, раніше було незаконно передано товариству з обмеженою відповідальністю, яке наразі у добровільному порядку відмовляється їх повертати.

«Прокуратура в судовому порядку вимагає витребування майна фабрики, без якого не може здійснюватися виробнича діяльність», - йдеться в прес-релізі.

Позовну заяву пред`явлено 13 грудня на користь кримського парламенту, міністерства аграрної політики регіону і фабрики.