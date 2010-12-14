У Криму 1,1 тис. га держструктур не використовуються за призначенням

Республіканський комітет із земельних ресурсів має намір ініціювати звернення до найвищих органів державної влади з проханням сприяти включенню більш як 1100 гектарів земель в Криму, що належать держструктурам і не використовуються за призначенням, в межі сільських і селищних рад і використання їх для потреб громадськості, повідомилва прес-служба комітету.

Зокрема, йдеться про землі міністерства оборони, національної академії наук, української академії аграрних наук.

«Деякі ділянки не експлуатуються більше 10 років», - відзначає Рескомзем.

За словами голови комітету Олександра ЧАБАНОВА, самостійно сільрадам важко вирішити земельне питання з Києвом. «Будемо це робити від імені Ради міністрів Криму», - сказав ЧАБАНОВ.

Він відзначив, що подібна практика вже існувала, але від колишньої центральної влади реакції практично не було.