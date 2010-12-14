Ялта зробила екс-мера почесним громадянином

Депутати Ялтинської міської ради вирішили надати мерові Ялти в 2002-2010 роках Сергію БРАЙКУ звання почесного громадянина міста, повідомила прес-служба мерії.

Таке рішення було прийняте у вівторок на сесії міськради.

Прибічник Партії регіонів БРАЙКО не балотувався в мери Ялти на виборах наприкінці жовтня, бо політсила вирішила висунути іншого «регіонала» Олексія БОЯРЧУКА. Він і переміг.

БРАЙКО з середини листопада працює міністром регіонального розвитку і будівництва Криму в уряді члена ПР Василя ДЖАРТИ.