Ялта зробила екс-мера почесним громадянином
18:00, 14 грудня 2010Крым
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Депутати Ялтинської міської ради вирішили надати мерові Ялти в 2002-2010 роках Сергію БРАЙКУ звання почесного громадянина міста, повідомила прес-служба мерії.
Таке рішення було прийняте у вівторок на сесії міськради.
Прибічник Партії регіонів БРАЙКО не балотувався в мери Ялти на виборах наприкінці жовтня, бо політсила вирішила висунути іншого «регіонала» Олексія БОЯРЧУКА. Він і переміг.
БРАЙКО з середини листопада працює міністром регіонального розвитку і будівництва Криму в уряді члена ПР Василя ДЖАРТИ.
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