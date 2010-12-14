Компанія Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) і уряд України домовилися ще на три місяці - до квітня 2011 року - продовжити термін припинення арбітражного процесу в Стокгольмському арбітражному суді з метою підписання мирової угоди, повідомила прес-служба Vanco.

«Ми задоволені переговорним процесом. Переговори проходять у конструктивній і діловій атмосфері. Проте, ми вирішили, що необхідно більше часу для дотримання всіх формальностей і прояснення всіх деталей майбутньої мирової угоди. Сподіваюся, що угоди буде досягнуто найближчим часом», - зазначив президент Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

Держава Україна і компанія Vanco Prуckerchenska у липні 2010 року призупинили арбітражний процес й почали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору щодо Угоди про розподіл продукції (УРП).

У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), що видобувається в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки з УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про односторонній вихід із угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

До цього часу в Україні було укладено лише одну угоду про розподіл продукції.