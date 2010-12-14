Крим має намір підвищити престиж праці вчителя
19:47, 14 грудня 2010Крым
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Міносвіти розробило програму
|Віталіна Дзоз
Завдання програми, розробленої за ініціативою кримського прем`єра Василя ДЖАРТИ, - якісне оновлення кадрового потенціалу працівників освіти, залучення на педагогічну роботу молоді, створення і гарантоване виконання пакету соціальних стандартів для вчителів.
У 2011 році на реалізацію програми планується виділити 5,4 млн. грн., у тому числі 3,3 млн. грн. - з бюджету автономії.
«Програма - це реальний крок до просування і розвитку освіти в республіці. Без вдосконалення професійної майстерності кримських вчителів неможливо говорити про престиж вчителя», - сказала міністр освіти Криму Віталіна ДЗОЗ.
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