Крим має намір підвищити престиж праці вчителя

Міністерство освіти і науки Криму розробило проект республіканської програми підвищення праці вчителя, повідомила прес-служба Ради міністрів автономії.

Завдання програми, розробленої за ініціативою кримського прем`єра Василя ДЖАРТИ, - якісне оновлення кадрового потенціалу працівників освіти, залучення на педагогічну роботу молоді, створення і гарантоване виконання пакету соціальних стандартів для вчителів.

У 2011 році на реалізацію програми планується виділити 5,4 млн. грн., у тому числі 3,3 млн. грн. - з бюджету автономії.

«Програма - це реальний крок до просування і розвитку освіти в республіці. Без вдосконалення професійної майстерності кримських вчителів неможливо говорити про престиж вчителя», - сказала міністр освіти Криму Віталіна ДЗОЗ.