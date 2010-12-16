Vanco Prykerchenska вважає, що Україна завдала їй збитків на $100 млн

Компанія Vanco Prykerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) оцінює свої збитки від одностороннього розірвання Україною угоди про розподіл продукції (УРП) за Прикерченською ділянкою на шельфі Чорного моря більш як у 100 млн. доларів США, йдеться в тендерній документації міністерства юстиції, розміщеній на сайті відомства.

«Згідно із запитом про арбітраж, компанія Vanco Prykerchenska Ltd. попередньо оцінила свої збитки у зв`язку з одностороннім розірванням угоди в суму більш як 100 млн. дол.», - говориться в документі.

Також відзначено, що Україну в арбітражному розгляді з Vanco Prykerchenska з 2008 року представляє юридична фірма Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Велика Британія).

У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів УРП.

Vanco International передала всі права і обов`язки з УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про односторонній вихід із угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

До цього часу в Україні було укладено лише одну угоду про розподіл продукції.

Держава Україна і компанія Vanco Prуckerchenska призупинили арбітражний процес до квітня 2011 року й почали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору щодо Угоди про розподіл продукції.