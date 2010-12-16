Замість мосту між Кримом і Росією може бути тунель

Київ і Москва вивчають можливість будівництва тунелю під Керченською протокою для організації транспортного сполучення між Кримом і Кубанню як альтернативу заявленому раніше проекту мосту через протоку, заявив посол України в Російській Федерації Володимир Єльченко, пише газета "Комерсант-Україна".

"Нам ще належить вирішити, що краще робити - міст або тунель. Дослідницькі роботи повинні зайняти пару місяців", - повідомив Єльченко.

За його словами, другий варіант знімає низку проблем (зокрема, геодезичних та пов`язаних із весняним льодоходом з Азовського моря в Чорне), які можуть виникнути під час будівництва мосту.

Як відомо, про ідею будівництва мостового переходу між українським Кримом і російською Кубанню заявили президенти двох країн у березні 2010 року.

Посол України в РФ підтвердив, що будівництво переходу в будь-якому випадку буде дорогим.

"Звучать оцінки від 6 млрд. доларів до 22 млрд. доларів", - зазначив він.

Раніше учасники переговорного процесу називали набагато менші суми, нагадує видання.

Так, у квітні голова Ради міністрів Криму Василь Джарти заявляв, що вартість будівництва може скласти від 1,4-1,7 млрд. доларів.

Єльченко зауважив, що, крім спорудження самого переходу, Україні й РФ доведеться виконати об`ємну роботу з реконструкції транспортної інфраструктури Криму і Таманського півострова відповідно.

У зв`язку з цим, за словами посла, сторони будуть приймати рішення не тільки про технології будівництва, але й про доцільність реалізації проекту в цілому.

"Потрібно зіставити вартість будівництва мосту або тунелю з потенційною вигодою, яку отримають Україна і Росія в результаті його споруди", - заявив Єльченко.

Українська правда