Україна хоче побудувати на узбережжі термінал з приймання газу

Державне підприємство «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу зі спорудження терміналу з приймання природного скрапленого газу об`ємом 10 млрд. куб. м на чорноморському узбережжі України до 2014 року, створено в країні, повідомила прес-служба робочої групи.

Згідно з планом роботи підприємства, до вересня 2011 року підприємство має забезпечити розробку техніко-економічного обґрунтування проекту, для чого у середині січня буде оголошено конкурс.

«Вперше розв’язання ключового завдання безпеки країни - диверсифікації енергоносіїв підійшло до практичної фази. Після довгих розмов про необхідність зменшення залежності від імпортованого газу, який надходить тільки з однієї країни, ми розпочали практичну реалізацію проекту, який не просто посилить українську економіку, а зробить нашу державу незалежною, а нашу політику - проукраїнською», - заявив голова робочої групи «Національні проекти» Владислав КАСЬКІВ.

Керівником ДП «Національний проект «LNG-термінал» призначено Петра МІРОШНИКОВА.

Кабінет міністрів України 8 грудня затвердив перелік нацпроектів, серед яких проект «LNG-термінал», за словами КАСЬКІВА, є «першим за значенням».