Суд просять повернути санаторію гектар землі у Великій Ялті

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура направила до Господарського суду Криму позов про скасування рішення міської ради Алупки про передачу в користування комерційній структурі 1 га землі санаторію «Південнобережний», повідомила прес-служба кримського наглядового відомства.

Міськрада Алупки шість років тому вирішила вилучити гектар санаторної землі і передати його товариству з обмеженою відповідальністю в користування на 49 років.

«Вимоги прокуратури мотивовані тим, що орган місцевої влади не має повноважень щодо розпорядження землями державних установ», - йдеться в прес-релізі.

Розташований в Алупці недалеко від моря санаторій «Південнобережний» займається лікуванням захворювань верхніх дихальних шляхів.