Прем'єр Криму потрапив до двадцятки найвпливовіших українців

Журнал "Фокус" склав рейтинг 200 найвпливовіших українців. У ньому - сім представників Криму: Василь Джарти, Еміралі Аблаєв, Мустафа Джемілєв, Володимир Константинов, Леонід Грач, Рефат Чубаров та Анатолій Гриценко.

Керівник кримського уряду Джарти посів 18 місце (+99 позицій за рік).

"Після президентських виборів Василь Джарти отримав вищу адміністративну посаду в Криму і майже необмежені повноваження в регіоні. Жорсткий керівник навів лад в рядах "регіоналів" півострова і почав активно готуватися до місцевих виборів. Вони були проведені дуже ефективно. Кримські джерела "Фокусу" розповідають, що демонстрація потужності партії влади викликала навіть зворотний ефект - в традиційно лояльному Криму багато хто почав відноситися до Партії регіонів з побоюванням. Але ця хмаринка не затьмарила радість перемоги: ходять чутки, що Джарти може піти на підвищення до Києва", - пише видання.

Муфтій мусульман Криму Еміралі Аблаєв посів 102 місце (-8 за рік), голова кримськотатарського меджлісу Мустафа Джемілєв на 108 місці (-47), спікер Верховної ради Криму Володимир Константинов - 111 (new), депутат Верховної ради України Леонід Грач - 120 (+2), президент Всесвітнього конгресу кримських татар Рефат Чубаров - 131 (-50), екс-голова кримського парламенту Анатолій Гриценко - 195-й в рейтингу (-92).