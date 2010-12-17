Прокуратура оскаржила звільнення під заставу начальника морпорту

Прокуратура Севастополя оскаржила рішення суду про звільнення під заставу начальника держпідприємства «Севастопольський морський торговий порт», якого затримали наприкінці листопада за підозрою в отриманні хабара, повідомив перший заступник прокурора міста Віктор ГАЛЮК на прес-конференції.

«Зараз не ставитиме під сумнів рішення судді, але ми подали апеляційну скаргу, ми не згодні із запобіжним заходом», - сказав ГАЛЮК.

За його словами, останнє слово - за апеляційним судом.

ГАЛЮК також зазначив, що не має права розкривати таємницю слідства, але при цьому сказав: «Три випадки задокументовано, зараз йде повна робота для того, щоб закріпити ці обставини».

На його думку, у разі підтвердження факту злочину буде вирішене питання прокурором Севастополя про спрямування кримінальної справи до суду для розгляду по суті. «Але не забігатимемо наперед, йде слідство», - сказав перший заступник прокурора.

27 листопада за результатами обшуків у рамках порушеної днем раніше кримінальної справи стосовно начальника морпорту - за фактом вимагання хабара в особливо великому розмірі в сумі 150 тис. доларів від представника приватного бізнесу - було виявлено понад 20 тис. доларів. Начальник порту одержав їх як аванс хабара, що становив 35 тис. доларів.

6 грудня суд у Севастополі відпустив його під заставу в 50 тис. гривень.