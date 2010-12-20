Депутат на "Бумері" задавив пішохода в Криму (відео)

Депутат Верховної ради Криму Михайло СМОЛЯНОВ на автомобілі BMW X5 збив на смерть пішохода в Сакському районі півострова в неділю ввечері, повідомив представник ДАІ, який побажав залишитися невідомим.

Прес-служба кримської міліції раніше повідомила про аварію, яка сталася на дорозі Сімферополь-Євпаторія, не назвавши прізвище та ім`я парламентарія.

«За словами водія, все сталося миттєво. При роз`їзді зі автомобілем, який рухався назустріч, раптово у світлі фар він побачив людину в темному одязі. В результаті зіткнення пішохід одержав тілесні пошкодження, не сумісні з життям», - зазначається у прес-релізі міліції.

За попередніми даними, 54-річний водій-депутат, житель Сімферополя, і 25-річний пішохід-зварник, житель сакського села Оріхове, були тверезими.

Міліція проводить перевірку за фактом аварії.

BMW перебуває на штрафмайданчику.

На сайті кримського парламенту у вкладці «депутатський корпус» зазначається, що СМОЛЯНОВ - член Партії регіонів, входить до фракції «Регіони Криму», є президентом групи компаній «Автодель».

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