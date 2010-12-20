32 населених пункти Криму сиділи без світла через аварію

30 населених пунктів у Бахчисарайскому районі Криму та Великій Ялті залишилися повністю без світла і два - частково в неділю ввечері через аварію на електролінії, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«О 20.20 у зв`язку з аварією на лінії електролінії 220 кВ Сімферополь-Севастополь в Бахчисарайскому районі та Ялті було знеструмлено дві підстанції», - йдеться в прес-релізі.

Зокрема, на ПБК світла не було в селищах Гаспра, Гурзуф, Корєїз, Лівадія, Сімеїз, Форос, місті Алупка і частково в Ялті.

Електропостачання відновлено в Бахчисарайскому районі о 21.20, у Великій Ялті - о 22.30.

З`ясовується причина аварії.

Нагадаємо, Севастополь більше п`яти годин залишався без світла в неділю увечері й у ніч на понеділок через аварію в районі Бахчисараю.