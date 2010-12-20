Політологи назвали підсумок року

Головним підсумком 2010 року є формування президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ нового політичного режиму, такої думки політологи Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ та Володимир ФЕСЕНКО дійшли у понеділоку на прес-конференції у Києві.

ПОГРЕБИНСЬКИЙ зауважив, що цей рік був надзвичайно багатим на події, дуже багато змін відбулось як у зовнішній, так і у внутрішній політиці України.

За його словами, перемога ЯНУКОВИЧА на президентських виборах ознаменувала закінчення історії Майдану 2004 року.

Крім того, ПОГРЕБИНСЬКИЙ зазначив, що скасування політреформи сприяло припиненню конфліктів між гілками влади, але все ж таки це крок назад від демократії, тому що президентсько-парламентська республіка обмежує конкуренцію серед політичних сил.

Водночас експерт зазначив, що масові акції підприємців проти податкового кодексу, «Майдан-2» - це приклад не фатальних, але помилок» у зв’язку з одноосібним прийняттям рішень у державі.

Говорячи про зовнішньополітичний курс, політолог зауважив, що ЯНУКОВИЧА та його команда продемонстрували приклад того, як, не змінюючи європейську перспективу, можна значно поліпшити відносини з Російською Федерацією.

У свою чергу, ФЕСЕНКО наголосив, що 2010 рік - «був новий рік у різних напрямках української політики». За його словами, це був «рік ЯНУКОВИЧА» - рік, коли в Україні почав формуватися новий політичний режим.

«Це повернення у минуле з претензією на майбутнє», - вважає політолог.

ФЕСЕНКО пояснив, що повернення старих облич до влади демонструє повернення у минуле, а заявлені реформи - це «претензія на нове майбутнє».

На думку політолога, однією із сумних тенденцій 2010 року є занепад українського парламентаризму. «Це вже не криза, це занепад», - зазначив ФЕСЕНКО, додавши, що найвиразніше це продемонструвала нещодавня бійка у парламенті між представниками Партії регіонів та опозиції.

Іншою причиною занепаду парламентаризму ФЕСЕНКО назвав скасування політреформи, у зв’язку з чим Верховна Рада перетворилась на орган, який просто фіксує рішення, що приймаються в інших місцях.