Міліціонери масово звільнятимуться

Міністерство внутрішніх справ прогнозує відтік професійних кадрів, які пропрацювали в органах внутрішніх справ 20 і більше років, у зв’язку із запровадженням нової пенсійної реформи і внутрішніми структурними змінами у відомстві.

«Людей страхає те, що планка пенсії буде відтягнута на 5 років, і тому ця невизначеність, на жаль, вона спонукає людей писати рапорти. Крім того, ті, хто пише рапорти, вони не бачать себе в органах внутрішніх справ після того, як буде проведено реформування», - сказав заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК журналістам в Києві, коментуючи інформацію про те, що начебто вже 8 тисяч працівників міліції написали рапорти про звільнення.

При цьому ФАРИННИК висловив думку, що «гірше не буде, треба працювати, і тому навіть якщо це пройде (мається на увазі пенсійна реформа і реструктуризація відомства шляхом скорочення кількості особового складу - ред.), на жаль, ми втратимо і тих професіоналів, які сьогодні є, оскільки більшість - це ті люди, які мають великий стаж».

За його словами, тільки у слідчому управлінні МВС працюють 12 тис. співробітників, 42% з яких це працівники, стаж яких ще не досяг 3-х років.

«Це молоді фахівці, і, на жаль, не вони пишуть рапорти, а пишуть ті, хто має вислугу 20 і більше років. І тому буде важко», - зазначив заступник міністра.

За словами ФАРИННИКА, сьогодні співробітники, які мають певну вислугу років, хочуть звільнитися, отримавши вихідну допомогу, яка сьогодні становить 60-100 тис. грн.

У той же час, ті обмеження, які заплановано впровадити, вони будуть давати можливість працівникам, які відслужили певний необхідний термін, отримувати тільки 30 тис. грн. Крім того, також значно буде скорочена і пенсію.

Разом з тим ФАРИННИК зауважив, що після скорочення особового складу МВС із 296 тис. працівників до близько 200 тис. вдасться підвищити зарплату, покращити технічне оснащення.

«І тоді, ми думаємо, ті обов’язки, ті завдання, які лягають на нас, будуть виконуватися належним чином і набагато краще», - сказав заступник глави МВС.

Нагадаємо, у ході адміністративної реформи кількість працівників МВС планується скоротити щонайменше на 30%.