Укравтодор відкрив рух на першій черзі об`їзної навколо Сімферополя

«Укравтодор» відкрив рух на першій черзі об`їзної дороги навколо Сімферополя, повідомила його прес-служба.

Відкрито рух на 7,3 км дороги першої категорії в західному напрямі від автомобільної дороги Сімферополь-Євпаторія до автодороги Сімферополь-Миколаївка.

На другому етапі від дороги Сімферополь-Миколаївка до автодороги Сімферополь-Севастополь виконано ТЕО і ведеться проектування. За умови виділення відповідного фінансування в 2011-2012 роках планується ввести в експлуатацію після реконструкції і будівництва 8,1 км автомобільної дороги 1-ї категорії.

Третій етап передбачає будівництво дорогі на південному напрямі від дороги Сімферополь-Севастополь до а/д Сімферополь-Ялта. Зараз розробляється проектно-кошторисна документація.

Після закінчення будівництва Сімферополь одержить повноцінну кільцеву автодорогу, вона забезпечить найкоротший шлях пасажирів на всі напрями курортних регіонів Криму.