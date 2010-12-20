Тимошенко з підозрюваної стала обвинуваченою (копія постанови)

Генеральна прокуратура України змінила статус для лідера партії "Батьківщина", екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО із підозрюваної на обвинувачувану.

"Я отримала постанову при притягнення в якості обвинуваченого, порушили кримінальну справу", - сказала ТИМОШЕНКО журналістам після чергового допиту в генпрокуратурі.

Слідчим з особливо важливих справ пред’явлено обвинувачення ТИМОШЕНКО у вчиненні нею злочину, передбаченого статтею "перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки", мовиться у повідомленні ГПУ.

У постанові, за словами лідерки "Батьківщини", йдеться, що вона, зокрема, "діючи умисно, з особистих інтересів, вирішила одноосібно прийняти рішення щодо використання частини коштів", які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів та мали цільове призначення на покриття видатків державного бюджету України з виплати пенсій.

ТИМОШЕНКО стверджує, що не порушувала закон під час діяльності на посаді прем’єра. "Президент України розправляється зі своїм головним конкурентом", - вважає вона.

Міра запобіжного заходу щодо ТИМОШЕНКО залишена без змін - підписка про невиїзд.

Генпрокуратура 15 грудня заявила про порушення справи стосовно екс-прем’єр-міністра за фактом нецільового використання коштів, одержаних Україною в рамках Кіотського протоколу.