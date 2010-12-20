Міліція Криму отримала 35 автівок

Кримські міліціонери одержали 35 автомобілів марки ВАЗ у центрі Сімферополі з нагоди професійного свята - Дня міліції, який щороку відзначається в Україні 20 грудня, повідомив прес-центр Верховної ради Криму.

«Цього року на матеріально-технічне забезпечення діяльності органів правопорядку з республіканського бюджету у рамках цих заходів виділено 1,5 млн. грн. На ці кошти придбано 35 автомобілів, які ми сьогодні вам вручаємо», - сказав кримський спікер Володимир КОНСТАНТІНОВ.

А напередодні свята президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв спеціальне звання генерал-майора міліції полковнику Олександру ПРОСОЛОВУ, який є заступником міністра внутрішніх справ країни - начальником Кримського управління МВС, повідомила прес-служба главку.