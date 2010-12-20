Міліція Криму отримала 35 автівок
17:33, 20 грудня 2010Крым
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А її шеф - нове звання
|Олександр Просолов
«Цього року на матеріально-технічне забезпечення діяльності органів правопорядку з республіканського бюджету у рамках цих заходів виділено 1,5 млн. грн. На ці кошти придбано 35 автомобілів, які ми сьогодні вам вручаємо», - сказав кримський спікер Володимир КОНСТАНТІНОВ.
А напередодні свята президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв спеціальне звання генерал-майора міліції полковнику Олександру ПРОСОЛОВУ, який є заступником міністра внутрішніх справ країни - начальником Кримського управління МВС, повідомила прес-служба главку.
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