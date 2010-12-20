Кримський суд наказав стягнути з комерсантів 2 млн. грн. ввізного мита

18:02, 20 грудня 2010
Крым
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Задовольнив вимоги прокуратури

Окружний адміністративний суд Криму задовольнив позовні вимоги прокуратури регіону та стягнув в інтересах держави 1,9 млн. грн. ввізного мита з товариства з обмеженою відповідальністю.

Про це повідомила прес-служба кримської прокуратури, не уточнивши подробиць.

«Таким чином, ТОВ не вдалося уникнути здійснення обов`язкових платежів, від яких залежить поповнення держскарбниці», - йдеться в прес-релізі.

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