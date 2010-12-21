Російська громада закликає створити меморіал на місці самозахоплення

Заступник голови Російської громади Криму Олег РОДІВІЛОВ закликає владу регіону створити меморіал пам`яті жертв фашистів у Сімферопольському районі півострова, де в роки Великої Вітчизняної війни розташовувався концтабір, в якому загинули, за різними даними, від 8 до 11 тисяч осіб.

Про це РОДІВІЛОВ повідомив на прес-конференції, яка проводилася за участю голови постійної комісії кримського парламенту з нормотворчої діяльності і правових питань Людмили ЛУБІНОЇ, повідомила прес-служба Російської громади.

«Кримська влада має проявити політичну волю і розв`язати проблему меморіалізації найбільшого в Криму фашистського концтабору часів Великої Вітчизняної війни», - йдеться у прес-релізі.

Кажучи про проблеми створення меморіалу, ЛУБІНА відзначила, що землю, де розташовувався концтабір, передано Мирновській селищній раді, і вже давно поділено, а фактично на ній - самозахоплення.

«Сарайчик» одного з самозахоплень стоїть навіть поблизу «плахи» - місця, де вбивали в`язнів концтабору. На жаль, міліція вже не один рік відмовляється виконувати рішення судів щодо знесення самозахоплень. А це означає, що на це немає політичної волі», - сказала вона.

Екс-депутат РОДІВІЛОВ - один з авторів проекту постанови Верховної ради Криму про створення меморіалу - висловив сподівання, що новий склад кримського парламенту підтримає проект.