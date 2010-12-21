Чоловіка на катамарані з Криму не пускають через Суецький канал

МЗС України вирішує питання про повернення в країну українця, який на катамарані з кримського міста Керч доплив до території Єгипту, повідомив речник відомства Олександр ДИКУСАРОВ на брифінгу у вівторок.

З 15 листопада громадянин України перебуває у 15 милях від порту Саїд на власному човні типу “катамаран” через неможливість отримання дозволу на прохід Суецьким каналом.

За словами ДИКУСАРОВА, для надання допомоги до порту буде направлено співробітника посольства України у Єгипті, який вживатиме заходів щодо отримання дозволів країни перебування для виходу співвітчизника на берег і вирішуватиме питання про його повернення додому.