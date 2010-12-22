На гірській трасі в Криму розбилася вантажівка (фото)

Вантажний автомобіль «Рено» виїхав за межі проїжджої частини, збив дві опори тролейбусної контактної мережі і, з`їхавши в кювет, перекинувся на лівий бік в середу на ялтинській трасі в Криму - водій загинув, повідомила прес-служба кримського упрвління ДАІ.

«На затяжному спуску, рухаючись з боку Ангарського перевалу у бік Алушти, за попередніми даними, водій перегрів гальмівні колодки», - говориться в повідомленні.

Буквально за кілька хвилин до аварії на спецпосту «Ангарський перевал» 31-річного херсонського водія зупинив наряд ДПС - співробітники ДАІ проінструктували його про умови руху в гірській місцевості і необхідності спускатися на зниженій передачі.

Фото прес-служби кримського упрвлінняДАІ