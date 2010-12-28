Хлопчик повісився в Криму після перегляду японського мультфільму

Десятирічний хлопчик повісився в Криму після спільного перегляду з сестрою на комп`ютері японського мультфільму, герой якого зводить рахунки з життям, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

"У фіналі анімаційного фільму маленький хлопчик, який тяжко переживав смерть матері, взяв мотузок, зробив з нього петлю, закинув мотузок на гілку дерева і повісився. Подивившись мультфільм, брат вийшов у двір погуляти, а сестра залишилася в будинку. За кілька хвилин дівчинка виглянула у вікно і побачила брата повішеним на дереві, вибігши у двір, ножем зрізала мотузок, проте було пізно - хлопчик не дихав", - говориться в прес-релізі.

Дитина після смерті батька жила з матір`ю, сестрою і братом. Міліції важко однозначно сказати, що стало причиною його смерті. Хлопчик був товариським і позитивним, про суїцид він ніколи не говорив. Правоохоронці не виключають: дитина під час гри відтворила сюжет мультфільму, не розраховуючи, що все може так трагічно закінчитися.

Міліціонери знайшли в комп`ютері його сім`ї багато фільмів жахів і іншого відео, що пропагує культ насильства і жорстокості, а на письмовому столі - книгу "Зловісні мертвяки". Триває перевірка.