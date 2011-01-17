Кримський чиновник Пенсійного фонду підозрюється у розтраті 6 млн. грн.

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу стосовно одного з керівників управління Пенсійного фонду у Київському районі Сімферополя, яка підозрюється у розтраті шляхом зловживання службовим становищем державного майна в особливо великих розмірах, повідомила прес-служба генеральної прокуратури України.

"Державі завдано збитків на суму 6 млн. грн. у результаті порушень при закупівлі за державні кошти приміщення для управління ПФУ. Керівник, будучи головою тендерного комітету, сфальсифікував документи про безальтернативність придбання у єдиного учасника будівлі, оціненої у 12 млн. грн., при цьому вартість об’єкту було завищено в два рази", - йдеться в прес-релізі.

Прокуратура кваліфікувала дії підозрюваної за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу. Ведеться слідство.