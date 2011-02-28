Суд засудив двох активістів фронту "Севастополь-Крим-Росія"

Апеляційний суд Криму в понеділок засудив активістів громадської організації «Народний фронт «Севастополь-Крим-Росія» Валерія ПОД`ЯЧЕГО і Семена КЛЮЄВА, які звинувачуються в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, до трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном один рік, йдеться в прес-релізі ПОД`ЯЧЕГО.

Активіст вважає вирок непереконливим.

«Буду радий, якщо справа дійде до Європейського суду з прав людини, який неодноразово вказував у своїх рішеннях на неприпустимість переслідування інакомислення», - сказав координатор фронту «Севастополь-Крим-Росія».

Кримське управління СБУ в січні 2008 року порушило щодо фронту «Севастополь-Крим-Росія» кримінальну справу за статтею «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». Представникам організації - ПОД`ЯЧЕМУ і КЛЮЄВУ - було пред`явлено звинувачення в заклику до приєднання Криму до Росії.

Апеляційний суд Криму в грудні 2009 року засудив КЛЮЄВА до чотирьох років позбавлення волі, але, враховуючи похилий вік підсудного, відклав виконання вироку на два роки. Запобіжним заходом КЛЮЄВУ суд визначив підписку про невиїзд.

Верховний суд України в березні 2010 року відмінив вирок Апеляційного суду стосовно КЛЮЄВА.

Апеляційний суд Криму у вересні 2010 року направив справу на додаткове розслідування.

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах ВСУ в листопаді 2010 року відмінила постанову Апеляційного суду Криму про повернення справи на додаткове розслідування і направила справу для продовження розгляду в суд першої інстанції.