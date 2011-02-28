Справу про незаконне виділення 11 гектарів біля моря передано до суду

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура направила до суду кримінальну справу щодо екс-голови Ленінської райдержадміністрації Криму Петра ПРОЦЕНКА, який обвинувачується у незаконному виділенні 120 земельних ділянок загальною площею 10,8 га у прибережній смузі Азовського моря, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.

Своїми діями колишній урядовець заподіяв державі 1,3 млн. грн. збитків.

Справа порушена за статтею «перевищення влади або службових повноважень» Кримінального кодексу України.

«Природоохоронна прокуратура вжила цивільно-правових заходів для скасування незаконних розпоряджень райдержадміністрації. За протестами скасовано незаконні узгодження виділення землі», - зазначається у прес-релізі наглядового відомства.

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ у квітні 2010 року звільнив ПРОЦЕНКА з посади голови Ленінської РДА, яку він обіймав з серпня 2007 року.