Спікер Криму представлятиме регіон в Раді Європи

Голова Верховної ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ увійшов до складу делегації України і представлятиме автономну республіку в палаті регіонів Конгресу місцевої і регіональної влади Ради Європи.

Відповідний указ «Про склад делегації України в Конгресі місцевої і регіональної влади Ради Європи на 2011-2012 роки» підписав президент Віктор ЯНУКОВИЧ, повідомив у вівторок прес-центр кримського парламенту.

«Двадцята пленарна сесія Конгресу відбудеться 22-24 березня в Страсбурзі», - мовиться в прес-релізі.