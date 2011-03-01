За підозрою в убивстві дітей у Севастополі затримали кількох людей

Міліція затримала ряд осіб за підозрою в убивстві в січні цього року двох дівчаток у Севастополі, повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ у вівторок на прес-конференції в Києві.

«Є затримані особи, які реально підозрюються, але говорити про їх стовідсоткову причетність я не можу, - необхідно провести експертизи. Я не прихильник рапортувати наперед», - сказав він.

10-річна Анастасія Балябіна і 11-річна Тетяна Мізіна 4 січня в Севастополі пішли з двору будинку і не повернулися. З 5 січня вівся їх пошук. 10 січня міліція порушила кримінальну справу за статтею "вбивство". Вечері 29 січня були виявлені їхні трупи зі слідами насильницької смерті.