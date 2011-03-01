Yalta Rally прорекламує Крим

Влада Криму очікує приїзд 2-4 червня близько 300 тисяч туристів на гонки Prime Yalta Rally, які цього року включено в календар міжнародних змагань із авторалі Intercontinental Rally Challenge (IRC), повідомив курортно-інформаційний центр Криму.

За словами заступника голови Ради міністрів - міністра курортів і туризму автономії Георгія ПСАРЬОВА, туристи очікуються практично з усіх континентів, приїзд команд-учасниць і любителів автогонок планується із 30 країн світу.

Президент Автомобільної федерації України Євген ЧЕРВОНЕНКО повідомив, що участь у змаганнях вже підтвердили 15 кращих гонщиків серії IRC. «Це люди, які є легендами. Можу сказати, що, наприклад, за одним із італійських гонщиків на всі етапи їздили близько 2 тисяч уболівальників», - сказав він.

Проведення в Ялті Кубка світу з ралі транслюватиме міжнародний спортивний канал Eurospоrt, який має аудиторію 300 млн. осіб у 59 країнах світу. ЧЕРВОНЕНКО вважає, що це дозволить максимально прорекламувати Крим. «Завдяки Кубка світу, Крим буде показаний сумарно в прямих трансляціях і повторах впродовж 6-ти годин. Плюс до всього - всі репортажі на вимогу української федерації починатимуться з однієї-двох хвилин показу Криму й розповіді про нього», - сказав він.

ЧЕРВОНЕНКО повідомив також, що досягнута домовленість із представниками Міжнародної автомобільної федерації і Кубка світу про розміщення соціальної реклами кримського півострова. За його словами, поки затверджено дві програми: «Крим - світ у мініатюрі» та «Ялта - місто щастя».

Гонки Yalta Rally проводяться в Криму з 2005 року, їх ініціатором є засновник компанії Chervonenko racing ЧЕРВОНЕНКО.

Україна змагалася за право проведення четвертого етапу серії IRC цього року з Швейцарією, Туреччиною, Канарськими островами.