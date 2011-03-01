Підозрюваного у вбивстві затримали із застосуванням зброї в Криму

Співробітники міліції, застосувавши табельну зброю, затримали у вівторок в Криму уродженця Таджикистану, підозрюваного у вбивстві сторожа й пораненні двох його друзів - кримчан - наприкінці лютого, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Підозрюваний отримав легке поранення, йому надано меддопомогу. Чоловіка поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Стосовно затриманого обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Порушено кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство». Її санкція - покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Тіло сторожа з вогнепальним пораненням у груди знайдено 25 лютого біля насосної станції в селі Любимівка Нижньогірського району Криму. Двоє його поранених знайомих були доставлені до лікарні.

«Міліціонери встановили, що постріли здійснив уродженець Республіки Таджикистан, 1956 року народження, який не має постійного місця проживання, тимчасово проживав на насосній станції. На грунті вживання спиртного між ним і сторожем відбулася сварка. Чоловік вихопив мисливську рушницю, що належала сторожу, й вистрілив у нього. Коли сторожа прийшли шукати двоє його друзів, чоловік відкрив вогонь і по них, після чого втік», - йдеться в повідомленні.

На пошук підозрюваного було орієнтовано особовий склад Нижньогірського райвідділу МВС, а орієнтування направлено в усі стройові підрозділи міліції Криму.