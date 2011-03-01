На місці ринку в Севастополі відновлять стадіон

Севастополь має намір збудувати легкоатлетичний стадіон на місці, де останні 20 років розміщується дрібнооптовий продовольчий ринок «Чайка», а до того був стадіон міської футбольної команди, що виступала у другій лізі, повідомив журналістам голова Севастопольської адміністрації Валерій САРАТОВ.

«Я думаю, всі за те, щоб ми вирішували два питання: це збереження робочих місць дрібних підприємців, і створення умов для того, щоб наші люди займалися спортом, фізкультурою», - сказав він, коментуючи пікетування будівлі міськадміністрації працівниками ринку.

На думку САРАТОВА, зараз логічно збудувати легкоатлетичний стадіон і віддати його ДЮСШ №1, бо практично без бази залишили людей, котрі займаються легкою атлетикою.

«Зараз треба відновити соціальну справедливість відновленням стадіону «Чака» для того, щоб він теж міг працювати для людей», - сказав він.

За твердженням голови МДА, підприємці не повинні залишитися без робочих місць, тому ринок буде перенесений в район «соловйовських» складів, де, за його словами, є земельна ділянка площею 2,6 гектара. «Ми хочемо, щоб ринок туди перемістився. Треба в плановому порядку здійснити цю роботу», - сказав САРАТОВ.

У Севастополі сьогодні функціонує 31 ринок, на яких працює близько 13 тисяч чоловік.