Джарти зібрався відпочивати більше 3 тижнів

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ має намір з 9 березня піти у відпустку, яка триватиме, орієнтовно, більше трьох тижнів.

«Я думаю, що відпочиватиму, як годиться згідно із законом, - 24 дні», - сказав ДЖАРТИ журналістам у вівторок в Сімферополі, додавши, що планує провести відпустку з сім`єю.

Глава кримського уряду вважає, що за його відсутності Радмін справиться з роботою.

«Я не боюся, як багато хто зараз каже: "Василю Георгійовичу, ви поїдете, розпочнуться знову розмови (про відставку), дії". У нас достатньо серйозний колектив працює», - заявив ДЖАРТИ.

Кримський парламент у листопаді 2010 року переобрав ДЖАРТИ на посаду голови Радміну, яку він обіймав з березня.

З кінця листопада 2010-го по початку січня 2011-го ДЖАРТИ лікувався за кордоном. У Криму в цей час ходили чутки про його відставку.