Шефа Фонду майна Криму має призначати кримська Рада - Джарти

Голова Фонду майна Криму повинен призначатися на посаду і звільнятися від виконання своїх обов`язків Верховною радою республіки при подачі керівника кримського уряду, вважає прем`єр автономії Василь ДЖАРТИ.

Крім того, ДЖАРТИ виступає за чітке розмежування державної і республіканської власності і просування цієї ініціативи керівником Фонду майна Криму Юрієм ГЕРАСИМОВИМ на рівні уряду України.

«У законі України про власність немає такого поняття як "республіканська власність". В зв`язку з цим Рада міністрів автономії підготувала законопроект стосовно визначення власності АРК, який знаходиться в Кабінеті міністрів України», - сказав ДЖАРТИ, якого цитує прес-служба Радміну.

Нагадаємо, в даний час голову Фонду майна Криму призначає і звільняє з посади глава уряду автономії.