Медведєв призначив заступника командувача ЧФ Росії

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ призначив капітана першого рангу Юрія ОРЕХОВСЬКОГО заступником командувача Чорноморського флоту РФ з питань роботи з особовим складом, повідомила прес-служба Кремля.

Нагадаємо, 14 лютого МЕДВЕДЄВ призначив капітана першого рангу Андрія ШИШКІНА заступником командувача ЧФ РФ з матеріально-технічного забезпечення, звільнивши його з посади начальника тилу - заступника командувача Чорноморського флоту по тилу.

Крім того, було звільнено контр-адмірала Олександра ПУШКАРЬОВА, який обіймав посаду заступника командувача Чорноморського флоту РФ з виховної роботи.