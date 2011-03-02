"Крименерго" виключили зі списку стратегічних підприємств України
Готують до продажу?
Кабінет міністрів України виключив компанію "Крименерго" з переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, йдеться в постанові уряду №162, розміщеному на порталі Кабміну.
Загалом, уряд виключив зі списку стратегічних 20 енергозабезпечуючих і 4 енергогенеруючих компаній.
Кабмін своїм рішенням вніс зміни до постанов №1734 від 23 грудня 2004 року і №999 від 3 листопада 2010 року.
Уряд постановив, що плани розміщення акцій енергокомпаній і умови продажу державних пакетів акцій цих підприємств узгоджуються на рівні Кабміну.
Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО у вівторок заявив про приватизацію в 2011 році держпакетів 2 енергогенеруючих компаній і 5-6 обленерго. За його словами, оголошення першого приватизаційного конкурсу слід чекати в середині року.