Грач готовий у суді пред`явити докази корупції в КПУ

Позафракційний депутат Верховної Ради, колишній лідер кримської організації Комуністичної партії України, а зараз лідер Компартії робочих і селян Леонід ГРАЧ заявляє, що готовий у суді пред`явити докази корупції в КПУ.

«Будь ласка, я хотів би, щоб це (судовий розгляд) відбулося, тому що опортунізм потрібно викрити», - сказав ГРАЧ в середу на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів, чи є в нього вагомі докази корупційної співпраці керівництва Компартії з представниками влади й чи готовий він їх публічно пред`явити.

ГРАЧ нагадав, що лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО заявляв про намір подати на нього до суду за такі звинувачення.

При цьому депутат попередив, що надані ним докази стосуватимуться обох сторін: як тих, хто брав хабарі в різному вигляді, так і тих, хто їх давав.

«Йдіть до суду, і я пред`явлю ці документи», - додав ГРАЧ.

Президія центрального комітету КПУ 16 грудня 2010 року виключила ГРАЧА, який керував Кримським республіканським комітетом КПУ з вересня 1993 року, з партії і фракції у парламенті, а також ухвалив рішення про розпуск рескому. ГРАЧ критикував КПУ за співпрацю з Партією регіонів і виступав за вихід комуністів з коаліції з Партією регіонів у Верховній Раді.

КПРС 27 лютого обрала головою ради партії ГРАЧА замість Олександра ЯКОВЕНКА