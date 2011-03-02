Чому розмиваються пляжі Євпаторії?

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ має намір ініціювати проведення експертизи для з`ясування причин розмивання пляжів Євпаторії, повідомила прес-служба Міністерства курортів і туризму Криму.

«Я не просто ініціюватиму, я контролюватиму проведення експертної оцінки, щоб з`ясувати причину розмивання євпаторійських пляжів. Сьогодні влада Криму і держава в цілому не може, з одного боку, говорити про те, що ми хочемо зробити Євпаторію світовою дитячою оздоровницею, і водночас наші пляжі продовжують зникати», - сказав кримський прем`єр під час міжнародної туристичної виставки-ярмарку «Крим. Курорти. Туризм», яка відкрилася в середу в Ялті.

За його словами, якщо експертиза покаже, що причиною є видобуток піску, то влада Криму «жорстко» на рівні президента України ставитимуть питання про припинення видобутку.

Нагадаємо, раніше кримський уряд заявив про намір звернутися до Кабінету міністрів України з проханням виділити 6 млн. грн. на укріплення і відновлення пляжної зони Євпаторії. Зокрема, на першому етапі планується провести роботи в районі центрального парку міста - парку імені Фрунзе, а також реконструювати набережну імені Терешкової з прилеглим сквером імені Караєва.

Кримська влада хоче залучити до усунення проблеми розмивання побережжя наукові інститути, які мають розробити план збереження берега.