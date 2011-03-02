Торговця опієм пов'язали в Криму

Співробітники сектора з питань боротьби з незаконним оборотом наркотиків і бійці спецпідрозділу "Беркут" затримали 46-річного уродженця однієї з середньоазіатських республік за підозрою в торгівлі опієм в Севастополі, повідомила прес-служба севастопольського управління МВС.

"Міліція отримала оперативну інформацію про те, що житель одного з сіл Балаклавського району продає наркотичний засіб на основі опію. Дані підтвердилися. Також було встановлено, що наркоторговець займається постачаннями наркосировини в села Бахчисарайського району", - розповіла міліція.

Під час обшуків у чоловіка вилучили більш як 35 мл наркотичного засобу на основі опію, понад 10 тисяч гривень, отриманих від продажу наркотиків.

Проти постачальника опію порушено кримінальну справу за операції з наркотиками.