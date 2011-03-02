Раду просять ухвалити закон про Радмін Криму

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді ухвалити закон «Про Раду міністрів Автономної республіки Крим», в якому визначити повноваження, порядок формування та діяльності кримського уряду, повідомила прес-служба Міністерства юстиції.

Проект закону, що був розроблений Мін’юстом на виконання доручення президента, одноголосно схвалено в середу на засіданні уряду.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, розробка законопроекту обумовлювалася відсутністю в системі права України законодавчого акту, завданням якого було б уніфіковане регулювання питань організації, повноважень, порядку формування та діяльності Радміну Криму.

Чинна нормативно-правова база, якою визначаються повноваження та порядок формування і діяльності Ради міністрів Криму, недостатньо врегульовує її місце в системі органів виконавчої влади автономії, порядок її формування, вимоги до членів, компетенцію цього органу тощо.

Зокрема, частиною другою статті 38 Конституції Криму закріплюються лише загальні питання компетенції Радміну у певних сферах. При цьому не розмежовуються повноваження уряду Криму на виконавчі повноваження (з питань, віднесених Конституцією України, Конституцією Криму і законами України до самостійного відання Автономної республіки Крим), та державні виконавчі функції і повноваження (делеговані відповідно до законів України).

Зокрема, в законі пропонується врегулювати взаємовідносини Радміну з Кабміном, центральними органами виконавчої влади, Верховною радою Криму, республіканськими органами виконавчої влади, розташованими на території автономії районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

Проектом закону також передбачається регламентація організації діяльності голови уряду Криму, його заступників, керівника апарату Радміну, порядок проведення засідань, статус апарату, вимоги до актів, фінансування, соціальне та інше забезпечення.

За словами міністра юстиції, у процесі підготовки проект закону був без зауважень погоджений Радою міністрів Криму.