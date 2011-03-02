"Богдан" поставив 61 тролейбус Криму

Корпорація «Богдан» в повному об`ємі поставила республіканському підприємству «Кримтролейбус» техніку, передбачену контрактом, повідомив УНІАН прес-секретар корпорації Сергій КРАСУЛЯ.

«Усі 61 тролейбус (31 - для експлуатації в місті і 30 - для гірської траси) передано «Кримтролейбусу». Велика частина з них вже щодня курсує маршрутами», - сказав він.

На початку вересня 2010 року дочірнє підприємство «Автоскладальний завод №1» ПАТ «АК «Богдан Моторс» було визнано переможцем тендеру на постачання Криму 61 тролейбусу.

Контракт між корпорацією «Богдан» і Міністерством житлово-комунального господарства Криму підписано наприкінці жовтня 2010 року.

Корпорація «Богдан» має найширший модельний ряд автобусів і тролейбусів серед вітчизняних виробників.

«Кримтролейбус» займається пасажирськими перевезеннями у Сімферополі і на міжміській трасі Сімферополь - Алушта - Ялта. Тролейбусному підприємству Криму понад 50 років.