Поблизу головної мечеті Криму хочуть створити бульвар
Міськрада Сімферополя провела сесію
Міська рада Сімферополя виділила релігійній організації «Духовне управління мусульман Криму» (ДУМК) земельну ділянку площею 2,7 га на вулиці Ялтинській, 22 в постійне користування для будівництва головної мечеті кримських мусульман і дала дозвіл на розробку проекту бульвару на 0,4 га в тому ж районі. Таке рішення ухвалено на позачерговій сесії міськради в середу, повідомив її прес-центр.
«Депутати вирішили надати релігійній організації право на розробку проекту землеустрою з відведення ділянки орієнтовною площею 0,388 га в районі вул. Ялтинська, 22 для створення озелененої території загального користування - бульвару для подальшої передачі в оренду у встановленому законом порядку», - йдеться в прес-релізі.
3 березня в Сімферополі відбудеться урочисте закладення першого каменя й пам`ятної капсули на місці будівництва соборної мечеті, повідомили зі свого боку прес-служби меджлісу і Ради міністрів Криму.
ДУМК спочатку планувало побудувати головний храм кримських мусульман у сімферопольському парку «Салгірка», пізніше погодилося на альтернативну пропозицію спорудити мечеть по вулиці Ялтинській, 22 у районі об`їзної траси.
Сімферопольська міськрада у 2004 році узгодила з ДУМК місце розташування ділянки в 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації з відведенню землі в оренду, проте пізніше відмовила у землевідведенні.
Депутати міськради у 2008 році рекомендували мусульманам спорудити мечеть на ділянці площею 2,7 га на вулиці Луговій, 6 і надали статус лісопаркової зони земельній ділянці на вулиці Ялтинській. Міськрада пояснювала відмову виділити ділянку на Ялтинській її перебуванням в охоронній зоні водосховища. Після цього кримські татари завезли на ділянку на Ялтинській камінь-черепашник.
Вищий господарський суд України у січні 2011 року підтвердив право мусульман будувати мечеть на Ялтинській.
Міськрада Сімферополя на сесії 15 лютого дозволила ДУМК розробляти проект землеустрою з відведення під мечеть ділянки площею 2,7 га на Ялтинській.