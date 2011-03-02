Поблизу головної мечеті Криму хочуть створити бульвар

Міська рада Сімферополя виділила релігійній організації «Духовне управління мусульман Криму» (ДУМК) земельну ділянку площею 2,7 га на вулиці Ялтинській, 22 в постійне користування для будівництва головної мечеті кримських мусульман і дала дозвіл на розробку проекту бульвару на 0,4 га в тому ж районі. Таке рішення ухвалено на позачерговій сесії міськради в середу, повідомив її прес-центр.

«Депутати вирішили надати релігійній організації право на розробку проекту землеустрою з відведення ділянки орієнтовною площею 0,388 га в районі вул. Ялтинська, 22 для створення озелененої території загального користування - бульвару для подальшої передачі в оренду у встановленому законом порядку», - йдеться в прес-релізі.

3 березня в Сімферополі відбудеться урочисте закладення першого каменя й пам`ятної капсули на місці будівництва соборної мечеті, повідомили зі свого боку прес-служби меджлісу і Ради міністрів Криму.

ДУМК спочатку планувало побудувати головний храм кримських мусульман у сімферопольському парку «Салгірка», пізніше погодилося на альтернативну пропозицію спорудити мечеть по вулиці Ялтинській, 22 у районі об`їзної траси.

Сімферопольська міськрада у 2004 році узгодила з ДУМК місце розташування ділянки в 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації з відведенню землі в оренду, проте пізніше відмовила у землевідведенні.

Депутати міськради у 2008 році рекомендували мусульманам спорудити мечеть на ділянці площею 2,7 га на вулиці Луговій, 6 і надали статус лісопаркової зони земельній ділянці на вулиці Ялтинській. Міськрада пояснювала відмову виділити ділянку на Ялтинській її перебуванням в охоронній зоні водосховища. Після цього кримські татари завезли на ділянку на Ялтинській камінь-черепашник.

Вищий господарський суд України у січні 2011 року підтвердив право мусульман будувати мечеть на Ялтинській.

Міськрада Сімферополя на сесії 15 лютого дозволила ДУМК розробляти проект землеустрою з відведення під мечеть ділянки площею 2,7 га на Ялтинській.