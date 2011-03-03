Лідер кримських татар віддарувався шапкою за землю під мечеть

Будівництво головної мечеті Криму - Джума Джамі - обійдеться, за попередніми оцінками, в 8-9 млн. доларів, заявив лідер кримськотатарського меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

«Важливо, щоб кожен вніс свій внесок. Збирати (кошти) будемо з усіх своїх співвітчизників. Також будуть пожертвування кримськотатарської діаспори в Туреччині, і, я думаю, буде подана підтримка з боку духовного управління мусульман Туреччини», - сказав він журналістам в четвер.

ДЖЕМІЛЄВ разом із головою Ради міністрів Криму Василем ДЖАРТИ і муфтієм мусульман Криму Хаджі Еміралі АБЛАЄВИМ заклав на місці будівництва мечеті в Сімферополі перший камень та капсулу з посланням до нащадків трьома мовами - кримськотатарській, українській і російській. Захід зібрав близько тисячі чоловік. На церемонію, зокрема, прийшов митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР (УПЦ МП).

Лідер меджлісу прогнозує завершення будівництва комплексу соборної мечеті, який, окрім самого храму, включатиме невелику школу для підготовки імамів, бібліотеку і салон, протягом трьох років за умови залучення до процесу однієї з турецьких фірм, яка спеціалізується на будівництві подібного роду споруд.

Прем`єр Криму, без якого, як вважають в меджлісі, проблема виділення під мечеть землі на вулиці Ялтинська, 22, не була б вирішена, назвав сьогоднішній день знаковим. «Є вказівка президента, щоб соборна мечеть була. Влада сьогодні налаштована на конструктивний діалог, для влади всі народи, що живуть в Криму, мають бути однаковими», - сказав ДЖАРТИ, якому ДЖЕМІЛЄВ подарував шапку на знак подяки.

«У нас національна традиція: людям, які здійснюють якісь мужні вчинки, щоб відзначити їхню мужність, дарують чоловічу каракулеву шапку», - пояснив лідер кримських татар журналістам.

Релігійна організація «Духовне управління мусульман Криму» спочатку планувала збудувати головний храм кримських мусульман у сімферопольському парку «Салгирка», пізніше погодилося на альтернативну пропозицію звести мечеть по вулиці Ялтинській, 22, в районі об`їзної траси.

Сімферопольська міськрада в 2004 році погодила ДУМК місцерозташування ділянки в 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументацію з відведення землі в оренду, проте пізніше відмовила у землевідведенні.

Депутати в 2008 році рекомендували мусульманам будувати мечеть на ділянці в 2,7 га по вулиці Луговій, 6, і надали статус лісопаркової зони ділянці по вулиці Ялтинська. Міськрада пояснювала відмову виділити ділянку на Ялтинській її знаходженням в охоронній зоні водосховища. Після цього татари завезли на цю ділянку камінь-черепашник.

Вищий госпсуд України в січні 2011 року підтвердив право мусульман будувати мечеть на Ялтинській.

Міськрада Сімферополя 15 лютого після заклику ДЖАРТИ дозволила ДУМК розробляти проект землеустрою з відведення під мечеть 2,7 га на Ялтинській. 2 березня ділянка була виділена в постійне користування. Депутати також дали дозвіл на розробку проекту бульвару на 0,4 га в тому ж районі.