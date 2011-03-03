Скандал навколо "Чорноморки": хто маніпулює фактами?

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відкидає звинувачення щодо неправомірного позбавлення ліцензій ТОВ "Чорноморська телерадіокомпанія" (Крим).

"У котре звертаємося до лідерів опозиції не маніпулювати фактами і не створювати із затятих порушників українського законодавства опозиційних борців за свободу слова. Національна рада діє в межах своїх повноважень та відповідно до чинного законодавства України", -йдеться в заяві Нацради.

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО написала в четвер на своїй сторінці у Twitter: "Перша новина зранку: у найбільшого кримського TV-каналу "Чорноморка", який говорить правду, забрали ліцензію. Команду дав ЯНУКОВИЧ".

Нацрада підкреслює, що "Чорноморська телерадіокомпанія" систематично порушувала чинні норми законодавства та умови власних ліцензій, за що мала 3 попередження.

В установі нагадують, що згідно із законом України "Про телебачення і радіомовлення" Нацрада приймає рішення про відмову у продовженні строку дії ліцензії на мовлення за умови, коли "протягом дії ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного законодавства, ці порушення повинні бути підтверджені рішеннями та санкціями Національної ради, не скасованими у визначеному законодавством порядку, або відповідними судовими рішеннями".

Також Нацрада звертає увагу, що ЧТРК продовжує мовити, адже ліцензія, термін дії якої рада з питань телебачення не продовжила, стосується лише трьох населених пунктів: Нова Петрівка, Совєтський, Чорноморське. А ця телерадіоорганізація має мережу із 17 частот по всьому кримському регіону, ліцензія чинна до 25 жовтня 2015 року.

Нацрада обіцяє, що "Чорноморка" під час конкурсу на мовлення матиме пріоритетне право.