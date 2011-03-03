Севастополь почастує чаєм з гармат 10 тисяч людей

Встановлення рекорду України з масового чаювання очікується у Севастополі на свято Масляної - впродовж шести годин чай з медом роздадуть більш ніж 10 тисяч осіб. Чай розливатиметься із двох жарових самоварів у вигляді гармат, що здійснюватимуть щогодини постріли.

Свято проводів зими відбудеться на Приморському бульварі 6 березня. Планується, що опівдні його відкриють голова міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ, представники командувань флотів України і РФ, торгової марки «Козацький мед», що подала заявку на рекорд в національний проект «Книга рекордів України».

Захід супроводжуватиметься спортивними змаганнями, конкурсами, врученнями призів та концертною програмою за участю музикантів флотів України і Росії.

Увечері, о 18.00, біля палацу дитячої і юнацької творчості відбудеться піротехнічна інсталяція, а о 20.00 на його будівлі протягом 12 хвилин можна буде спостерігати захоплююче світло-проекційне 3D - шоу, під час якого умовний ракетний крейсер дасть залп на честь Масляної.