БЮТ підозрює: "Артек" застрахував дітей у ТАС не без "сприяння" Тігіпка

Отримання страховою компанією ТАС державного замовлення більш ніж на 1 млн. грн. дає підстави підозрювати її фактичного власника - віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА - у зловживанні службовим становищем, заявив міністр опозиційного уряду з питань молоді, туризму, спорту і Євро-2012, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Остап СЕМЕРАК.

«Очевидним є конфлікт інтересів. І є достатньо підстав для припущення, що віце-прем’єр не зміг втриматися від спокуси використати свої владні повноваження в інтересах власного бізнесу», - зазначив СЕМЕРАК, коментуючи інформацію порталу держзакупівель про те, що міжнародний дитячий центр «Артек» замовив у компанії ТАС послуги зі страхування здоров`я та від нещасних випадків 34 тис. 543 дітей, які прибувають на відпочинок. Угоду підписано 22 лютого. Згідно з угодою, ТАС отримає 1 175 152 гривні.

На думку нардепа, «ця оборудка пахне корупцією і вона мала б стати предметом розгляду Генеральної прокуратури».

За словами СЕМЕРАКА, «конфлікт інтересів - це звична ситуація для Сергія ТІГІПКА: бізнес-група ТАС заважала йому працювати на державній посаді й у 2004 році, коли він очолював Національний банк».