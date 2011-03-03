У Євпаторії вбили міліціонера

Жителя Євпаторії, який працював у органах внутрішніх справ, знайдено вбитим на вулиці курортного міста. Співробітники міліції проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, які скоїли злочин, а також можливих свідків, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Інформація про виявлення невстановленої молодої людини з ознаками насильницької смерті надійшла до євпаторійської міліції рано вранці 2 березня.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група й керівництво кримської міліції.

«У ході перевірки встановлено особу загиблого - ним виявився 23-річний євпаторієць, співробітник міліції. Міліціонер знаходився не при виконання службових обов`язків, був одягнений у цивільний одяг», - йдеться в прес-релізі.