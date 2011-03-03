У Севастополі "замінували" ринок

Співробітники міліції розшукують чоловіка, який в четвер зробив неправдиве повідомлення про мінування торгівельного місця на центральному ринку Севастополя, вирішується питання про порушення кримінальної справи, повідомила прес-служба севастопольського управління МВС.

О 12.45 до чергової частини міліції подзвонив невідомий та повідомив про мінування. На ринок виїхали керівництво севастопольської міліції, слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічної служби і міністерства надзвичайних ситуацій.

Проведено огляд торгівельної "точки". У заходах брали участь 50 співробітників міліції й 22 співробітники МНС.

Вибухівка не знайдена.