У Севастополі "замінували" ринок
18:35, 03 березня 2011Крым
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Чоловіку загрожує кримінальна справа
Співробітники міліції розшукують чоловіка, який в четвер зробив неправдиве повідомлення про мінування торгівельного місця на центральному ринку Севастополя, вирішується питання про порушення кримінальної справи, повідомила прес-служба севастопольського управління МВС.
О 12.45 до чергової частини міліції подзвонив невідомий та повідомив про мінування. На ринок виїхали керівництво севастопольської міліції, слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічної служби і міністерства надзвичайних ситуацій.
Проведено огляд торгівельної "точки". У заходах брали участь 50 співробітників міліції й 22 співробітники МНС.
Вибухівка не знайдена.
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