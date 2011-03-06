Турецьку браконьєрську шхуну затримали в Криму

Співробітники прикордонної служби затримали за 80 миль від кримського узбережжя у винятковій економічній зоні України турецьку риболовецьку шхуну, на борту якої виявлено 25 кілометрів сітки, призначеної для незаконного вилову камбали-калкану, і сухий лід для зберігання улову, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління Державної прикордонної служби.

На шхуні «Топчу» перебували 12 громадян Туреччини і один українець.

Шхуну відбуксирували до Севастопольського морського рибного порту, де вона перебуватиме до винесення постанови суду.

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