Турецьку браконьєрську шхуну затримали в Криму
17:48, 06 березня 2011Крым
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На борту 25 кілометрів сітки
Співробітники прикордонної служби затримали за 80 миль від кримського узбережжя у винятковій економічній зоні України турецьку риболовецьку шхуну, на борту якої виявлено 25 кілометрів сітки, призначеної для незаконного вилову камбали-калкану, і сухий лід для зберігання улову, повідомила прес-служба Азово-Чорноморського управління Державної прикордонної служби.
На шхуні «Топчу» перебували 12 громадян Туреччини і один українець.
Шхуну відбуксирували до Севастопольського морського рибного порту, де вона перебуватиме до винесення постанови суду.
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