Плавець проплив 6 кілометрів у крижаній воді в Севастополі

Плавець-марафонець Олег СОФЯНИК здійснив заплив у крижаній воді на дистанцію 6 кілометрів в Севастопольській бухті 8 березня та присвятив його міжнародному жіночому дню.

СОФЯНИК стартував о 8.46 та фінішував о 12.11.

Він повідомив журналістам, що пливти було досить важко, оскільки дув сильний північно-східний вітер, а температура води становила 5 градусів тепла (температура повітря - близько нуля).

Спортсмен майже всю дистанцію плив кролем, частину дистанції проходив брасом, його постійно зносило течією.

Супровід на човні під час запливу забезпечував президент севастопольського клубу зимового плавання Валерій ВЕСЕЛОВ.

СОФЯНИК планує здійснити в березні заплив через Південно-Китайське море.