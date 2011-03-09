7 вагітних хворіють свинячим грипом
13:51, 09 березня 2011Крым
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Жінки поступили до пологовому будинку №2 з різних регіонів Криму...
У семи вагітних, що поступили днями до пологовому будинку №2 Сімферополя з різних регіонів Криму, підтверджено так званий свинячий грип, повідомив УНІАН по телефону представник Міністерства охорони здоров`я Криму.
«На 7 березня було дев`ять «підозрілих» жінок: троє з Сімферополя, по одній із Євпаторії, Феодосії, Сакського, Сімферопольського, Білогірського та Чорноморського районів. У них узято аналізи. А/H1N1 виявлено у семи - жінок з Сімферополя, Євпаторії, Феодосії, Сакського та Сімферопольського районів», - сказав він.
Стан хворих жінок - задовільний.
Приміщення пологового будинку оброблені дезинфікуючими засобами, введено масковий режим.
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